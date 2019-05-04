Посол США в Германии возмущён отношением Европы к России

Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил, что отношение Европы к России "немыслимо". По мнению посла, несколько лет назад европейские страны такого бы не позволили.

"Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло", - передаёт словам Гренелла РИА Новости.

Дипломат отметил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" делает западные страны зависимыми от российского государства. По его словам, он будет вынужден принять ограничительные меры в отношении немецких компаний, которые принимают участие в строительстве трубопровода.