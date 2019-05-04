Трамп поддержал Путина в решении по Венесуэле

В пятницу, 3 мая, президент РФ Владимир Путин и глава Соединённых Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Венесуэле. По мнению Трампа, Россия не стремится вмешиваться во внутренние дела Республики, а просто пытается ей помочь, в чём глава США решил поддержать российского лидера.

Путин и Трамп впервые за долгое время провели телефонные переговоры

"Он не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, он хочет лишь того, чтобы произошло что-то позитивное в Венесуэле. И я думаю точно так же... Думаю, что у меня был очень позитивный разговор с президентом Путиным по поводу Венесуэлы", - передаёт слова Дональда Трампа ТАСС.

Президент США отметил, что им стоит немедленно отправить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Трамп добавил, что многие в Республики испытывают трудности в доступе к питьевой воде и пище.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что диалог состоялся по инициативе Соединённых Штатов и продлился 1,5 часа. Помимо Венесуэлы главы государств обсудили ситуацию в КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и выборы в Украине.