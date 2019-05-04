Мощный взрыв прогремел в американском штате Иллинойс

Мощный взрыв прогремел в городе Уокиган в американском штате Иллинойс. Соответствующую информацию утром в субботу, 4 мая, предоставил офис шерифа округа Лейк.

Подчеркивается, что сотрудники полиции и пожарной охраны в настоящий момент расследуют взрыв в районе Сансет-Авеню и Нортвестерн-авеню. На страничке офиса шерифа в социальной сети Twitter граждан призывают держаться как можно дальше от места взрыва.

Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало. Некоторые СМИ отмечают, что взрыв может иметь техногенное происхождение.