МИД обвинил США в использовании курдов для подрыва усилий международного сообщества по урегулированию в Сирии

В министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали состоявшуюся в населенном пункте Айн-Иса конференцию родоплеменных союзов, племен и народностей Сирии, организованную курдскими лидерами при содействии Запада. Заявление размещено на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты выделили значительные суммы для подкупа делегатов конференции. Также российским дипломатам стало известно, что организаторы не брезговали вербовкой участников в лагерях беженцев. В ход шли также шантаж и силовые методы, говорится в заявлении.

МИД полагает, что данное мероприятие направленно на разделение страны, грубо нарушает декларируемые ООН принципы сохранения территориальной целостности и государственного суверенитета Сирии и ведет к эскалации напряженности. Акция явно направлена на подрыв усилий международного сообщества, ООН и стран-гарантов «астанинского» формата по скорейшему разрешению сирийского кризиса, также отмечается в заявлении.