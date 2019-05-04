В США после инцидента с самолетом в больницу попал 21 человек

В офисе шерифа американского города Джексонвилл утром в субботу, 4 мая, сообщили, что после инцидента с жесткой посадкой коммерческого самолета с пассажирами на воду в больницу попал 21 человек.

Представители военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в свою очередь отметили, что речь идет о "вахтовом самолете", который доставляет военнослужащих, их родственников и прочих посетителей во Флориду и обратно на кубинскую территорию.