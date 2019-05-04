Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько рассказал, когда украинцы "вновь станут для русских братьями". По его мнению, это случится, когда первые согласятся стать вассалами вторых.

Крулько подчеркнул, что позиции Киева и Москвы расходятся. По словам парламентария, Россия намерена "восстановить империю", а Украина в свою очередь хочет быть независимой, передает РИА "Новости"

Иван Крулько также заявил, что Россия вела "различные войны" против своего соседа и "подло нападала" на него. Он также согласился с заявлением избранного украинского лидера Владимира Зеленского, о том, что у России и Украины общая только граница.