//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Пентагон изучает данные о запуске ракеты в Северной Корее

4 мая 2019, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон изучает данные о запуске ракеты в Северной Корее
фото: pixabay.com
Представитель Пентагона в субботу, 4 мая, заявил, что оборонное ведомство изучает сообщения о запуске ракеты в КНДР, однако в настоящий момент не может подтвердить, было ли совершено это действие.
 
Таким образом, Пентагон отказался подтверждать факт запуска. В ведомстве тщательно анализируют полученную информацию, передает РИА "Новости".
 
Ранее информационное агентство Киодо распространило данные о том, что Северная Корея провела испытательный запуск ракеты малой дальности. Южнокорейские военные утверждают, что пуск из района города и порта Вонсан был произведен в сторону Японского моря в 9.06 по местному времени (3.06 по Москве).

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Пентагон пригрозил лишить Турцию истребителей F-35 из-за покупки ЗРС С-400

Пентагон пригрозил лишить Турцию истребителей F-35 из-за покупки ЗРС С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США окончательно лишат Турцию поставок истребителей-бомбардировщиков F-35, если Анкара закупит зенитные ракетные системы С-400 у России.

//Общество

Опубликовано видео очередей за российскими паспортами в ДНР

Опубликовано видео очередей за российскими паспортами в ДНР

В сети появилось видео очереди около здания миграционной службы в Донецкой народной республике (ДНР). Очередь из жителей ДНР, желающих получить гражданство России, начала собираться ранним утром.

//В мире

Посол США в Германии возмущён отношением Европы к России

Посол США в Германии возмущён отношением Европы к России

Посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил, что отношение Европы к России "немыслимо". По мнению посла, несколько лет назад европейские страны такого бы не позволили.

//В мире

В Киеве сообщили о применении ополченцами тактики «кочующих батарей» против ВСУ

В Киеве сообщили о применении ополченцами тактики «кочующих батарей» против ВСУ

Подразделения республик Донбасса снова начали использовать против украинских военных тактику «кочующих батарей». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой силовой операции Киева в регионе.

//В мире

Пентагон изучает данные о запуске ракеты в Северной Корее

Пентагон изучает данные о запуске ракеты в Северной Корее

Представитель Пентагона в субботу, 4 мая, заявил, что оборонное ведомство изучает сообщения о запуске ракеты в КНДР, однако в настоящий момент не может подтвердить, было ли совершено это действие.

//Новости СМИ2

//В мире

Мощный взрыв прогремел в американском штате Иллинойс

Мощный взрыв прогремел в американском штате Иллинойс

Мощный взрыв прогремел в городе Уокиган в американском штате Иллинойс. Соответствующую информацию утром в субботу, 4 мая, предоставил на страничке в соцсети Twitter офис шерифа округа Лейк.

//В мире

В США после инцидента с самолетом в больницу попал 21 человек

В США после инцидента с самолетом в больницу попал 21 человек

В офисе шерифа американского города Джексонвилл утром в субботу, 4 мая, сообщили, что после инцидента с жесткой посадкой коммерческого самолета с пассажирами на воду в больницу попал 21 человек.

//Шоу-бизнес

Российская делегация отправилась в Израиль для подготовки к "Евровидению-2019"

Российская делегация отправилась в Израиль для подготовки к "Евровидению-2019"

Российская делегация в субботу, 4 мая, отправилась в Израиль для подготовки к международному музыкальному конкурсу "Евровидение-2019". Об этом сообщил певец Сергей Лазарев, представляющий РФ в этом году.

//Шоу-бизнес

Бывшую невесту и мать ребенка Владимира Кличко избил новый бойфренд

Бывшую невесту и мать ребенка Владимира Кличко избил новый бойфренд

Бывшую невесту и мать ребенка Владимира Кличко актрису Хайден Панеттьери избил новый возлюбленный. Спортсмен и артистка встречались более девяти лет, однако впоследствии приняли решение расстаться.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Ведущий канала CNN считает Трампа "пресс-секретарём Кремля"

Ведущий канала CNN считает Трампа "пресс-секретарём Кремля"

В пятницу, 3 мая, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Соединённых Штатов Дональда Трампа. После окончания диалога американские журналисты возмутились высказываниями своего президента.

//Экономика

Эксперт оценил совместное заявление США и Словакии о "Северном потоке – 2"

Эксперт оценил совместное заявление США и Словакии о "Северном потоке – 2"

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил высказывания главы США Дональда Трампа и премьера Словакии Петера Пеллегрини против "Северного потока – 2".

//В мире

Трамп поддержал Путина в решении по Венесуэле

Трамп поддержал Путина в решении по Венесуэле

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Венесуэле. По мнению Трампа, Россия не стремится вмешиваться во внутренние дела Республики.

//Происшествия

В центре Санкт-Петербурга иномарка протаранила стену дома

В центре Санкт-Петербурга иномарка протаранила стену дома

В субботу, 4 мая, в центре Санкт-Петербурга иномарка протаранила стену дома. Согласно последней информации источников, авария случилась на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.

//Общество

Влияет ли красивая внешность на успех?

Влияет ли красивая внешность на успех?

В XXI веке женщины уже давно приравняли себя к мужчинам во всем: от стиля в одежде, до вождения автомобиля. А в построении карьеры им и вовсе нет, кажется, равных. Можно перечислять немало лиц женского пола, добившихся значительных успехов в карьерных гонках. Но в чем их секрет?

//Происшествия

В Крыму возбудили дело после того, как воздушный шар с ребенком едва не унесло в море

В Крыму возбудили дело после того, как воздушный шар с ребенком едва не унесло в море

После инцидента с воздушным шаром в Крыму, в ходе которого девочку едва не унесло в открытое море, возбудили дело. Соответствующую информацию предоставили утром в субботу в пресс-службе СУСК по региону.

//В мире

МИД обвинил США в использовании курдов для подрыва усилий международного сообщества по урегулированию в Сирии

МИД обвинил США в использовании курдов для подрыва усилий международного сообщества по урегулированию в Сирии

В МИД Российской Федерации прокомментировали состоявшуюся в населенном пункте Айн-Иса конференцию родоплеменных союзов, племен и народностей Сирии, организованную курдскими лидерами при содействии Запада.

//В мире

В Верховной раде рассказали, когда украинцы "снова станут для русских братьями"

В Верховной раде рассказали, когда украинцы "снова станут для русских братьями"

Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько рассказал, когда украинцы "вновь станут для русских братьями". По его мнению, это случится, когда первые согласятся стать вассалами вторых.

//Общество

Начальники перед Богом равнее простых граждан?

Начальники перед Богом равнее простых граждан?

Говорят, что перед Богом и перед унитазом все равны, равно как и перед смертью, которая уравнивает в правах и генерала и рядового. Разве что с разными почестями похоронят, но суть е меняется - после смерти нет жизни. Но российская "элита", считает, что к Богу можно пройти разными дорогами

//В мире

В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку в ходе аварии

В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку в ходе аварии

В субботу, 4 мая, во Флориде, США, самолет с пассажирами упал в реку в ходе аварии. Соответствующую информацию предоставил мэр Джексонвилла Ленни Керри, отметив, что происшествие случилось на мелководье.

//В мире

Украинский министр обороны Полторак призвал строить армию Украины и "давить на Россию"

Украинский министр обороны Полторак призвал строить армию Украины и "давить на Россию"

Украинский министр обороны Степан Полторак призвал строить армию Украины и "давить на Россию". Такая реакция последовала на выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

//Общество

Британцы выслеживают, родила Меган Маркл или нет

Британцы выслеживают, родила Меган Маркл или нет

Британцы с нетерпением ждут, когда родит первенца супруга принца Гарри Меган Маркл. Жители Лондона караулят территорию около Виндзорского замка, наблюдают перемещение королевского кортежа.

//В мире

Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины 3 мая.

//Шоу-бизнес

В Сети опубликовали снимок, как на самом деле выглядит Анна Седокова в купальнике без фотошопа

В Сети опубликовали снимок, как на самом деле выглядит Анна Седокова в купальнике без фотошопа

В Сети опубликовали снимки красотки Анны Седоковой в купальнике. Казалось бы, чего тут необычного, вот только это реальные фото, а не отретушированные глянцевые снимки из соцсети звезды.

//Общество

В Москве бывшая спортсменка на автомобиле Mercedes сбила мужчину

В Москве бывшая спортсменка на автомобиле Mercedes сбила мужчину

В Москве произошло ДТП с участием чемпионки Европы 2008 года в командных соревнованиях Дианы Боциевой. Как сообщает Mash со ссылкой на появившееся в Сети видео, автомобиль Mercedes тронулся на зеленый свет светофора.

//Общество

Шеф-редактор программы «Голос.Дети» экстренно госпитализирован в Москве

Шеф-редактор программы «Голос.Дети» экстренно госпитализирован в Москве

Шеф-редактор программы Первого канала «Голос.Дети» Александр Подъяпольский экстренно госпитализирован в Москве. О том, что Александр Подъяпольский оказался в больнице, рассказала его жена.

//Общество

12-летняя людоедка из Сочи рассказывала одноклассникам подробности о своем преступлении

12-летняя людоедка из Сочи рассказывала одноклассникам подробности о своем преступлении

История, всколыхнувшая всю России о паре каннибалов, которых арестовали в прошлом году, имеет продолжение. Одной из убийц была 12-летняя девочка, она в силу возраста избежала наказания

//Спорт

Адвокат Глушакова уточнила запрет на выезд 7-летней дочери футболиста за границу

Адвокат Глушакова уточнила запрет на выезд 7-летней дочери футболиста за границу

Адвокат полузащитника футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова Марина Дубровская рассказала, что спортсмен не писал перед майскими праздниками заявление в ФСБ, запрещающее выезд за границу его дочери.

//Новости партнеров

//В мире

Захарова высказалась по идее Климкина заменить "Бессмертный полк" на Украине

Захарова высказалась по идее Климкина заменить "Бессмертный полк" на Украине

Мария Захарова считает, что день рождения националиста Бандеры на Украине отмечают, но про его жертвы не вспоминают. Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя инициативу о проведении в стране акции, которая могла бы стать заменой "Бессмертному полку", предложил пройтись с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

//В мире

Россия поставит Турции истребители Су-57, если Анкара захочет

Россия поставит Турции истребители Су-57, если Анкара захочет

Россия сможет поставлять Турции свои истребители пятого поколения Су-57, если Анкара выразит заинтересованность в этом предложении. Документы, разрешающие экспорт Су-57, согласованы.

//Шоу-бизнес

Американский актер с титулом самого красивого мужчины планеты проиграл спор и опубликовал фото "в чем мать родила"

Американский актер с титулом самого красивого мужчины планеты проиграл спор и опубликовал фото "в чем мать родила"

Американский актер Ченнинг Татум, который в 2012 году получил титул самого сексуального мужчины планеты, проиграл спорт и опубликовал фото, на котором стоит в душе под струей воды.

//Общество

Участницу конкурса "Мисс Вселенная" нашли мертвой в Мексике

Участницу конкурса "Мисс Вселенная" нашли мертвой в Мексике

Участницу конкурса "Мисс Вселенная-2008" из Уругвая Фатимих Давила Соса обнаружили мертвой в Мексике. Модель - обладательница титула "Мисс Уругвай-2006" - приехала в Мехико в поисках работы.

//Общество

Создатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo признался в убийстве сестры

Создатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo признался в убийстве сестры

Популярным приложением для изучением иностранных языков с милым львенком LinguaLeo пользуются миллионы. И вот неожиданная новость – его создателя 34-летнего Айнура Абдулнасырова обвиняют в убийстве сестры.

//В мире

Путин и Трамп впервые за долгое время провели телефонные переговоры

Путин и Трамп впервые за долгое время провели телефонные переговоры

Дональд Трамп и Владимир Путин 3 мая впервые за долгое время провели телефонные переговоры. В ходе разговора главы двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

//Новости СМИ2

//Общество

В Краснодаре пожар на территории Большого острова рядом с парком «Солнечный остров» охватил 1 га

В Краснодаре пожар на территории Большого острова рядом с парком «Солнечный остров» охватил 1 га

В Краснодаре пожар бушует на территории Большого острова рядом с парком «Солнечный остров». Площадь пожара - 1 га. В ликвидации возгорания задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

//Шоу-бизнес

Видео, как актриса Любовь Толкалина открыла купальный сезон, всколыхнуло сеть

Видео, как актриса Любовь Толкалина открыла купальный сезон, всколыхнуло сеть

Видео, как актриса Любовь Толкалина открыла купальный сезон, всколыхнуло сеть. 41-летняя актриса - обладательница точеной фигурки, смело выкладывает в Инстраграм фото и видео в бикини.

//Общество

В правительстве опровергли родство супруги Дмитрия Медведева с владельцами «Мираторга» братьям Линниками

В правительстве опровергли родство супруги Дмитрия Медведева с владельцами «Мираторга» братьям Линниками

В пресс-службе правительства опровергли родство супруги премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы Медведевой с владельцами компании «Мираторг» братьям Виктором и Александром Линниками.

//В мире

Депутат Рады перечислил, что общее между РФ и Украиной: "десятки тысяч родственников, семей, друзей"

Депутат Рады перечислил, что общее между РФ и Украиной: "десятки тысяч родственников, семей, друзей"

Депутат Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович перечислил, что общее у России и Украины, кроме границы. Зеленский заявил, что единственное общее между РФ и Украиной - граница.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: за мир, труд и май

Горячий ТОП региональных новостей: за мир, труд и май

На повестке дня уходящей недели демонстрация в Твери, поддельные купюры в Костроме и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань спонтанно продемонстрировала фигуру в купальнике

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань спонтанно продемонстрировала фигуру в купальнике

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань готова к летнему сезону. Горбань опубликовала видеозапись с демонстрацией фигуры в купальнике. По признанию актрисы, у нее, "как обычно, всё спонтанно".

//Новости МирТесен

//В мире

Из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети

Из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети

В Латинской Америке из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети. Ее родственники были уверены, что она слишком много времени проводит с телефоном и вызвали экзорциста

//Общество

СКР просит прокуратуру передать в своё производство уголовное дело о крупном ДТП под Калугой

СКР просит прокуратуру передать в своё производство уголовное дело о крупном ДТП под Калугой

В Калужской области следователи Следственного комитета ходатайствуют о передаче в своё производство уголовного дела о ДТП, в результате которого один ребенок погиб и несколько детей пострадали.

//В мире

В НАТО сменили главнокомандующего вооруженными силами в Европе

В НАТО сменили главнокомандующего вооруженными силами в Европе

Главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти сменил генерал ВВС США Тод Уолтерс. Церемония состоялась в штабе главкома Объединенными Вооруженными силами НАТО в городе Монс (Бельгия).

//Общество

"После ваших продуктов всем в инфекционную больницу надо", депутат сходила в сетевой магазин

"После ваших продуктов всем в инфекционную больницу надо", депутат сходила в сетевой магазин

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева зашла в популярный сетевой магазин в Бутово и была крайне удивлена том, что обнаружила на прилавках. Она уверена, что такими продуктами недолго и потравить покупателей.

//Шоу-бизнес

В Москву на частном самолете доставлена певица МакSим, пострадавшая в ДТП

В Москву на частном самолете доставлена певица МакSим, пострадавшая в ДТП

Известную певицу МакSим, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии за границей, доставили в Москву на частном самолете. Об этом сегодня сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

//В мире

В армии ЛНР огласили потери ВСУ за год проведения военной операции в Донбассе

В армии ЛНР огласили потери ВСУ за год проведения военной операции в Донбассе

В ЛНР озвучили потери армии Украины за год проведения операции Объединенных сил. С соответствующим заявлением на брифинге для представителей прессы выступил Яков Осадчий, спикер Народной милиции республики.

//Шоу-бизнес

Муж певицы Полины Гагариной попросил совета, как найти общий язык с ребёнком в переходном периоде

Муж певицы Полины Гагариной попросил совета, как найти общий язык с ребёнком в переходном периоде

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков воспитывают дочь Мию и сына артистки от первого брака Андрея. Малышке Мие исполнилось два года. Говорят, дети повторяют, что говорит мама, что сказал папа.

//Общество

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли живой и невредимой через 5 дней

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли живой и невредимой через 5 дней

В Подмосковье бесследно пропавшую вечером 25 апреля 13-летнюю девочку из Щелково искали всем миром и нашли живой и невредимой через 5 дней. Школьницу искали ее родственники, полиция и волонтеры.

//Происшествия

Пилоту стало плохо из-за разгерметизации самолета, летевшего из Минеральных вод в Нур-Султан

Пилоту стало плохо из-за разгерметизации самолета, летевшего из Минеральных вод в Нур-Султан

Воздушное судно казахстанской авиакомпании Scat, летевшее из Минеральных вод в Нур-Султан, совершило аварийную посадку в столице Казахстана. В пассажирском самолете произошла разгерметизация салона.

//В мире

Певцу Григорию Лепсу официально запретили въезд в Литву

Певцу Григорию Лепсу официально запретили въезд в Литву

Власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну. В марте Григорий Лепс выступал на лучших концертных площадках Вильнюса. Не прошло и месяца, как ситуация изменилась.

//Происшествия

Тело китайской туристки достали из Невы

Тело китайской туристки достали из Невы

Днем в пятницу стало известно о завершении поисково-спасательной операции у стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Спасатели достали из Невы тело китайской туристки, упавшей ранее в воду.

//Общество

Названа дата и место похорон выдающегося авиаконструктора Генриха Новожилова

Названа дата и место похорон выдающегося авиаконструктора Генриха Новожилова

Легендарного советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят 7 мая в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны России.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Вассерман раскрыл предполагаемую дальнейшую судьбу народных республик Донбасса
2

"Моя жизнь разрушилась", девушка подала в суд на лотерею, в которой выиграла миллион
3

В Сети опубликовали снимок, как на самом деле выглядит Анна Седокова в купальнике без фотошопа
4

12-летняя людоедка из Сочи рассказывала одноклассникам подробности о своем преступлении
5

Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры