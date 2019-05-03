Украинский министр обороны Степан Полторак призвал строить армию Украины и "давить на Россию". Такая реакция последовала на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Глава Минобороны Украины заявил о необходимости "строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят", - передает "Прямой".

Полторак призвал украинских партнеров объединяться в единую международную коалицию, чтобы вместе "давить на Россию", которая, по его мнению, нарушает международное право.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.