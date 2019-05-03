Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины
3 мая 2019, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в пятницу, 3 мая.
Юрий Федоров был назначен начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.
На выборах президента Украины 21 апреля 2019 года победил комик, шоумен Владимир Зеленский.
Его инаугурация может произойти 19 мая.