Порошенко уволил начальника службы безопасности президента Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины в пятницу, 3 мая.

В Верховной раде зарегистрировали проект об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая

Юрий Федоров был назначен начальником службы безопасности президента Украины в июне 2014 года.

На выборах президента Украины 21 апреля 2019 года победил комик, шоумен Владимир Зеленский.

Его инаугурация может произойти 19 мая.