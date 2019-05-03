Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что день рождения националиста Бандеры на Украине отмечают, но про его жертвы не вспоминают.

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя инициативу о проведении в стране акции, которая могла бы стать заменой "Бессмертному полку", предложил пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

На это директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова ответила: "Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых". "А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертвы забыли", - написала российский дипломат в соцсети.