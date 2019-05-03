Россия поставит Турции истребители Су-57, если Анкара захочет

Россия сможет поставлять Турции свои истребители пятого поколения Су-57, если Анкара выразит заинтересованность в этом предложении. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил в интервью агентству Anadolu: «Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим».

Он отметил, что все детали поставок предстоит обсудить в ходе возможных переговоров. Сергей Чемезов подчеркнул, что документы, разрешающие экспорт Су-57, согласованы.

По словам главы «Ростеха», Россия заинтересована в развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны. Чемезов отметил, что Москва поддержит желание Анкары стать партнером в работе по проекту системы противовоздушной обороны (ПВО) C-500 «Прометей».