Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович перечислил, что общее у России и Украины, кроме границы. Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственное общее между РФ и Украиной - граница.

Зеленский: Россию и Украину объединяет только граница

Мнение Зеленского прокомментировал Вадим Рабинович телеканалу NewsOne: "Я думаю, что нас объединяет намного большее. Во-первых, это десятки тысяч родственников, семей, друзей, человеческих связей". По его убеждению, "говорить о том, что мы опять прочерчиваем сейчас какую-то линию ненависти, не видя того, что нас объединяет, это большая ошибка".