Депутат Рады перечислил, что общее между РФ и Украиной: "десятки тысяч родственников, семей, друзей"
3 мая 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович перечислил, что общее у России и Украины, кроме границы. Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственное общее между РФ и Украиной - граница.
Мнение Зеленского прокомментировал Вадим Рабинович телеканалу NewsOne: "Я думаю, что нас объединяет намного большее. Во-первых, это десятки тысяч родственников, семей, друзей, человеческих связей". По его убеждению, "говорить о том, что мы опять прочерчиваем сейчас какую-то линию ненависти, не видя того, что нас объединяет, это большая ошибка".