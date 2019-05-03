В НАТО сменили главнокомандующего вооруженными силами в Европе
3 мая 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]
Главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти сменил генерал ВВС США Тод Уолтерс. Церемония состоялась в штабе главкома Объединенными Вооруженными силами Североатлантического альянса в городе Монс (Бельгия).
В церемонии принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».
В прошлом году сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается предложить кандидатуру генерала Тода Уолтерса на пост Главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.