В армии ЛНР огласили потери ВСУ за год проведения военной операции в Донбассе

В ЛНР озвучили потери армии Украины за год проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. С соответствующим заявлением на брифинге для представителей прессы выступил Яков Осадчий, спикер Народной милиции непризнанного государства.

По словам Осадчего, с 30 апреля 2018 года, когда началась ООС, по настоящее время в зоне проведения операции погибли более 200 киевских военных. Около 900 человек получили ранения «в результате бездарного руководства» командиров ВСУ, заявил спикер Народной милиции.

Ранее пресс-служба ООС сообщила в социальной сети Facebook о применении ополченцами Донбасса тактики «кочующих батарей».