В Латинской Америке из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети. Ее родственники стали замечать, что женщина проводит слишком много времени с телефоном и забросила почти все свои прямые обязанности по дому.

Старшие члены семейства, решили, что это непорядок, что женщина должна готовить и убираться, а не смотреть видеоролики и переписываться в соцсетях. Они пришли к выводу, что их родственница одержима гаджетами и интернетом и вызвали экзорциста из местной церковной общины.

Тот в свою очередь подтвердил, что Всемирная паутина несомненное зло и присутпил к обряду. В Сети есть видео, но мы даже не рискнем его разместить, чтобы не навлечь на себя санкции за публикацию контента чрезмерной жестокости. Что уж они там подливают несчастным в воду не понятно, но похоже напиток вызывает галлюцинации, потому что держать "одержимую интернет бесами" пришлось всем семейством, а она истошно кричала и отбивалась изо всех сил.

Не известно как прошел обряд очищения, но после такой экзекуции, девушка точно больше не захочет взять в руки телефон.