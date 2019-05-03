Певцу Григорию Лепсу официально запретили въезд в Литву

Власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну. Представитель министра внутренних дел Литвы Ева Дирмайте рассказала, что по ходатайству министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного гражданина РФ на въезд в Литву.

Григорий Лепс может стать нежелательным для Литвы

Еще в марте Григорий Лепс выступал на лучших концертных площадках Вильнюса. Не прошло и месяца, как ситуация изменилась, - писали в апреле "Аргументы недели".

По имеющейся информации, МИД Литвы давно вынашивал решение о запрете въезда в страну Лепсу из-за его политических взглядов - поддержки внешней политики России.