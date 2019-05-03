В Киеве сообщили о применении ополченцами тактики «кочующих батарей» против ВСУ

Подразделения самопровозглашенных республик Донбасса снова начали использовать против украинских военных тактику «кочующих батарей». Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook пресс-службой силовой операции Киева в регионе.

Согласно утверждению пресс-службы, 2 мая, проводя тренировки дежурных минометных расчетов, ополченцы обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе поселка Новолуганское и вблизи города Авдеевки.

В четверг в зоне конфликта в Донбассе получили ранения в общей сложности трое киевских военных, также отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу в Народной милиции ЛНР выступили с экстренным заявлением по поводу распространенной украинской стороной информации о прорыве ВСУ в Луганской области.