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В Верховной раде зарегистрировали проект об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая

3 мая 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Верховной раде зарегистрировали проект об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая
фото: globallookpress.com

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко в пятницу, 3 мая, зарегистрировал проект постановления о дате инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая.

Предполагается, что именно в этот день будет проведено торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принесению присяги избранным президентом страны, передает ТАСС.

Напомним, 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты президентских выборов. Во втором туре победил актер и политик Владимир Зеленский, который набрал 73,22 процента голосов избирателей. Действующий украинский лидер Петр Порошенко получил 24,45 процента голосов.

Дату присяги определит Верховная рада на ближайшем пленарном заседании 14 мая.

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