В ЛНР сделали экстренное заявление по поводу сообщения о прорыве ВСУ в Донбассе

В пресс-службе Народной милиции ЛНР выступили с экстренным заявлением по поводу сообщения о прорыве Вооруженных сил Украины в Луганской области.

Ранее командир батальона «Донбасс» 46-й бригады ВСУ Вячеслав Власенко проинформировал в Facebook, что военные продвинулись вперед на один километр и заняли выгодные рубежи в районе села Новозвановка. Согласно утверждению Власенко, в бою с ополченцами батальон потерял ранеными трех человек.

В экстренном заявлении Народной милиции ЛНР, опубликованном интернет-изданием «Русская весна», говорится, что сообщение командира «Донбасса» является «откровенной ложью». В ведомстве полагают, что Вячеслав Власенко решил солгать, чтобы продемонстрировать властям Украины «несуществующие успехи».

Ситуация на линии боевого соприкосновения изменений не претерпела, обострения обстановки в районе Новозвановки не наблюдается, отмечается в заявлении.