Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович оценил заявление посла США в Германии о возможности введения санкций против немецких компаний из-за "Северного потока – 2".

Ранее Ричард Гренелл заявил, что США действительно могут ввести ограничения в отношении немецих фирм из-за реализации проекта газопровода.

Митрахович отметил, что теоретически санкции могут быть введены, однако до настоящего момента данный шаг не был совершен. В беседе с RT эксперт отметил, что если бы США приняли такие меры, между Вашингтоном и Берлином возник бы серьезный конфликт. "Это слишком рискованно", – подчеркнул Митрахович.