Более трех тысяч человек подали резюме на должность пресс-секретаря Зеленского

Сегодня стало известно, что более 3 тысяч человек подали свои резюме на должность пресс-секретаря будущего президента Украины Владимира Зеленского. Политик объявил о конкурсе на этот пост 30 апреля.

Согласно требованиям, которые указал Зеленский, соискатель должен знать три языка (украинский и английский являются обязательными), иметь опыт работы в сфере журналистики, а также быть готовым работать 24 на 7, передает РИА "Новости"

Отмечается, что среди кандидатов, подавших резюме, профессиональные пиар-менеджеры, журналисты, телеведущие, блогеры, студенты и даже актеры. Известно, что желание стать пресс-секретарем нового президента Украины изъявили некоторые известные личности, но их имена пока не разглашаются.