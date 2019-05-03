Источник в Пентагоне назвал сроки вывода американских военных с Окинавы

Сегодня власти США сообщили, сколько займет процесс перевода американского военного контингента из японской префектуры Окинава на остров Гуам. Данную информацию предоставил источник в Пентагоне.

Согласно последним данным, этот процесс займет около полутора лет. В американском военном ведомстве уточнили, что план рассчитан на период с октября 2024 года по март 2025 года, передает информационное агентство Kyodo. Процесс подразумевает передислокацию не менее 5 тысяч из 19 тысяч морпехов.

Предполагается, что треть американских военнослужащих будет постоянно находиться на Гуаме, а остальные будут подлежать ротации каждые шесть месяцев.