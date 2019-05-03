Квартира в Крыму и вилла в Италии. В Сети обсуждают тайную недвижимость президента Зеленского

В Сети обсуждают 3-комнатный пентхаус украинского президента Владимира Зеленского в российской Ялте. VIP-апартаменты в ЖК «Император» возле Ливадийского дворца куплена за полцены супругой политика Еленой Зеленской за 163 тысячи долларов у депутата Рады и владельца «Брокбизнесбанка» Александра Буряка.

Сейчас крымская квартира в цене значительно подросла, и жена Зеленского продает ее россиянам уже за 790 тысяч долларов. Ранее Зеленский не задекларировал свою итальянскую 15-комнатную виллу стоимостью почти в 4 миллиона евро на тосканском Форте-дей-Марми. Кстати, как пишут популярные Telegram-каналы с ним по соседству имеют недвижимость Роман Абрамович и Михаил Прохоров.