Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России

Бывший израильский разведчик Яков Кедми рассказал, какие действия предпримет Российская Федерация в случае ракетного нападения Североатлантического альянса на страну. По данному вопросу эксперт высказался на видео, размещенном на YouTube-канале Iton-TV.

Согласно прогнозу Кедми, еще до того момента, когда ракеты НАТО «появятся на территории России», Москва атакует американские стратегические объекты, расположенные в Соединенных Штатах. Также под огнем окажутся стратегические и командные пункты в Европе, отметил экс-разведчик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере выложили материал, в котором перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о приближении Третьей мировой войны.