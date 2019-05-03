//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России

3 мая 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России
фото: globallookpress.com

Бывший израильский разведчик Яков Кедми рассказал, какие действия предпримет Российская Федерация в случае ракетного нападения Североатлантического альянса на страну. По данному вопросу эксперт высказался на видео, размещенном на YouTube-канале Iton-TV.

Пять вероятных свидетельств приближения Третьей мировой войны озвучили в сети

Пять вероятных свидетельств приближения Третьей мировой войны озвучили в сети

Согласно прогнозу Кедми, еще до того момента, когда ракеты НАТО «появятся на территории России», Москва атакует американские стратегические объекты, расположенные в Соединенных Штатах. Также под огнем окажутся стратегические и командные пункты в Европе, отметил экс-разведчик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере выложили материал, в котором перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о приближении Третьей мировой войны.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: за мир, труд и май

Горячий ТОП региональных новостей: за мир, труд и май

На повестке дня уходящей недели демонстрация в Твери, поддельные купюры в Костроме и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Общество

Опубликовано видео очередей за российскими паспортами в ДНР

Опубликовано видео очередей за российскими паспортами в ДНР

В сети появилось видео очереди около здания миграционной службы в Донецкой народной республике (ДНР). Очередь из жителей ДНР, желающих получить гражданство России, начала собираться ранним утром.

//Политика

Зеленский вернёт наказание за незаконное обогащение

Зеленский вернёт наказание за незаконное обогащение

Советник Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал о том, что новоизбранный президент планирует возобновить уголовную ответственность по факту незаконного обогащения.

//В мире

В Киеве сообщили о применении ополченцами тактики «кочующих батарей» против ВСУ

В Киеве сообщили о применении ополченцами тактики «кочующих батарей» против ВСУ

Подразделения республик Донбасса снова начали использовать против украинских военных тактику «кочующих батарей». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой силовой операции Киева в регионе.

//Экономика

Посол США в Германии вновь пригрозил немецким компаниям санкциями за "Северный поток – 2"

Посол США в Германии вновь пригрозил немецким компаниям санкциями за "Северный поток – 2"

В пятницу, 3 мая, стало известно, что посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в реализации проекта "Северный поток - 2".

//Новости СМИ2

//В мире

Турция получила "более позитивное" предложение по ЗРК Patriot от американской стороны

Турция получила "более позитивное" предложение по ЗРК Patriot от американской стороны

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сделал в пятницу резонансное заявление. По его словам, власти США сделали турецким коллегам "более позитивное" предложение о вероятной закупке ЗРК Patriot.

//Политика

В США рассказали, чего ждут от Зеленского

В США рассказали, чего ждут от Зеленского

В посольстве Украины в Соединённых Штатах рассказали, чего Америка ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского. В США отметили, что готовы продолжать оказывать Украине помощь, чтобы продолжать борьбу с «агрессией» Москвы.

//Шоу-бизнес

"Бузова со своими обмороками и рядом не валялась", блогеры смеются над странной болезнью Пугачевой

"Бузова со своими обмороками и рядом не валялась", блогеры смеются над странной болезнью Пугачевой

Российские звезды постоянно соревнуются во все. И не только у кого песни лучше, шоу дороже, наряды моднее, но и в том, кто кого переболеет. И чем громче звучит диагноз, тем ты круче

//Шоу-бизнес

Успенская: отстранение Алсу от участия в "Евровидении" может быть местью

Успенская: отстранение Алсу от участия в "Евровидении" может быть местью

Певица Любовь Успенская прокомментировала отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на конкурсе "Евровидение-2019". По ее мнению, это может быть "чей-то местью".

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань спонтанно продемонстрировала фигуру в купальнике

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань спонтанно продемонстрировала фигуру в купальнике

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань готова к летнему сезону. Горбань опубликовала видеозапись с демонстрацией фигуры в купальнике. По признанию актрисы, у нее, "как обычно, всё спонтанно".

//В мире

Из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети

Из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети

В Латинской Америке из женщины изгнали бесов, которые проникли в неё через соцсети. Ее родственники были уверены, что она слишком много времени проводит с телефоном и вызвали экзорцита

//Общество

СКР просит прокуратуру передать в своё производство уголовное дело о крупном ДТП под Калугой

СКР просит прокуратуру передать в своё производство уголовное дело о крупном ДТП под Калугой

В Калужской области следователи Следственного комитета ходатайствуют о передаче в своё производство уголовного дела о ДТП, в результате которого один ребенок погиб и несколько детей пострадали.

//В мире

В НАТО сменили главнокомандующего вооруженными силами в Европе

В НАТО сменили главнокомандующего вооруженными силами в Европе

Главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти сменил генерал ВВС США Тод Уолтерс. Церемония состоялась в штабе главкома Объединенными Вооруженными силами НАТО в городе Монс (Бельгия).

//Общество

"После ваших продуктов всем в инфекционную больницу надо", депутат сходила в сетевой магазин

"После ваших продуктов всем в инфекционную больницу надо", депутат сходила в сетевой магазин

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева зашла в популярный сетевой магазин в Бутово и была крайне удивлена том, что обнаружила на прилавках. Она уверена, что такими продуктами недолго и потравить покупателей.

//Шоу-бизнес

В Москву на частном самолете доставлена певица МакSим, пострадавшая в ДТП

В Москву на частном самолете доставлена певица МакSим, пострадавшая в ДТП

Известную певицу МакSим, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии за границей, доставили в Москву на частном самолете. Об этом сегодня сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

//В мире

В армии ЛНР огласили потери ВСУ за год проведения военной операции в Донбассе

В армии ЛНР огласили потери ВСУ за год проведения военной операции в Донбассе

В ЛНР озвучили потери армии Украины за год проведения операции Объединенных сил. С соответствующим заявлением на брифинге для представителей прессы выступил Яков Осадчий, спикер Народной милиции республики.

//Шоу-бизнес

Муж певицы Полины Гагариной попросил совета, как найти общий язык с ребёнком в переходном периоде

Муж певицы Полины Гагариной попросил совета, как найти общий язык с ребёнком в переходном периоде

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков воспитывают дочь Мию и сына артистки от первого брака Андрея. Малышке Мие исполнилось два года. Говорят, дети повторяют, что говорит мама, что сказал папа.

//Общество

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли живой и невредимой через 5 дней

Пропавшую в Подмосковье 13-летнюю девочку нашли живой и невредимой через 5 дней

В Подмосковье бесследно пропавшую вечером 25 апреля 13-летнюю девочку из Щелково искали всем миром и нашли живой и невредимой через 5 дней. Школьницу искали ее родственники, полиция и волонтеры.

//Происшествия

Пилоту стало плохо из-за разгерметизации самолета, летевшего из Минеральных вод в Нур-Султан

Пилоту стало плохо из-за разгерметизации самолета, летевшего из Минеральных вод в Нур-Султан

Воздушное судно казахстанской авиакомпании Scat, летевшее из Минеральных вод в Нур-Султан, совершило аварийную посадку в столице Казахстана. В пассажирском самолете произошла разгерметизация салона.

//В мире

Певцу Григорию Лепсу официально запретили въезд в Литву

Певцу Григорию Лепсу официально запретили въезд в Литву

Власти Литвы официально запретили российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну. В марте Григорий Лепс выступал на лучших концертных площадках Вильнюса. Не прошло и месяца, как ситуация изменилась.

//Происшествия

Тело китайской туристки достали из Невы

Тело китайской туристки достали из Невы

Днем в пятницу стало известно о завершении поисково-спасательной операции у стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Спасатели достали из Невы тело китайской туристки, упавшей ранее в воду.

//Общество

Названа дата и место похорон выдающегося авиаконструктора Генриха Новожилова

Названа дата и место похорон выдающегося авиаконструктора Генриха Новожилова

Легендарного советского и российского авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят 7 мая в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны России.

//Происшествия

Житель Урала открыл стрельбу из окна многоквартирного дома

Житель Урала открыл стрельбу из окна многоквартирного дома

Житель Каменска-Уральского Свердловской области открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. В региональном ГУ МВД в пятницу, 3 мая, сообщили, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

//Общество

Двукратная олимпийская чемпионка продала подаренный автомобиль BMW и объяснила причину

Двукратная олимпийская чемпионка продала подаренный автомобиль BMW и объяснила причину

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о продаже подаренной ей в качестве награды машины BMW. Спортсменке автомобиль очень нравился.

//Общество

Футболист Глушаков начал мстить жене и старшей дочери, запретил ребенку выезд за границу

Футболист Глушаков начал мстить жене и старшей дочери, запретил ребенку выезд за границу

Футболист Денис Глушаков начал мстить бывшей жене, запретил ребенку выезд за границу. Супруги развелись в начале февраля. Дочери футболиста остались жить с мамой, как ни старался отсудить детей он.

//В мире

В Верховной раде зарегистрировали проект об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая

В Верховной раде зарегистрировали проект об инаугурации Владимира Зеленского 19 мая

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко в пятницу, 3 мая, зарегистрировал проект постановления о дате инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая.

//В мире

В ЛНР сделали экстренное заявление по поводу сообщения о прорыве ВСУ в Донбассе

В ЛНР сделали экстренное заявление по поводу сообщения о прорыве ВСУ в Донбассе

Ранее командир батальона «Донбасс» 46-й бригады ВСУ Вячеслав Власенко проинформировал в Facebook, что военные продвинулись вперед на один километр и заняли выгодные рубежи в районе села Новозвановка.

//Новости партнеров

//Происшествия

На набережной в Петербурге туристка из Китая упала в воду и пропала

На набережной в Петербурге туристка из Китая упала в воду и пропала

В Санкт-Петербурге неподалеку от стрелки Васильевского острова произошло ЧП с туристкой из Китая. Девушка гуляла по набережной и в какой-то момент упала в воду, после чего ее никто не видел.

//Здоровье

Загрязнённая вода в Калифорнии могла стать причиной появления рака у тысяч людей

Загрязнённая вода в Калифорнии могла стать причиной появления рака у тысяч людей

Американские исследователи подсчитали, что загрязнённая система водоснабжения в Калифорнии может быть причиной около 15 тысяч случаев заболевания онкологией среди местных жителей.

//В мире

Эксперт оценил заявление посла США о возможных санкциях из-за "Северного потока – 2"

Эксперт оценил заявление посла США о возможных санкциях из-за "Северного потока – 2"

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета оценил возможность введения Вашингтоном санкций против немецких компаний из-за "Северного потока – 2".

//Шоу-бизнес

Беби-бум: сразу две голливудские актрисы объявили о беременности

Беби-бум: сразу две голливудские актрисы объявили о беременности

Две известные голливудские актрисы на днях рассказали о своём интересном положении. Кира Найтли и Блейк Лайвли вышли в свет в нарядах, которые не смогли скрыть округлившийся животик.

//В мире

Более трех тысяч человек подали резюме на должность пресс-секретаря Зеленского

Более трех тысяч человек подали резюме на должность пресс-секретаря Зеленского

Сегодня стало известно, что более 3 тысяч человек подали свои резюме на должность пресс-секретаря будущего президента Украины Владимира Зеленского. Политик объявил о конкурсе на этот пост 30 апреля.

//Общество

Опубликован гороскоп Тамары Глобы для трех успешных в мае 2019-го знаков зодиака

Опубликован гороскоп Тамары Глобы для трех успешных в мае 2019-го знаков зодиака

Астролог Тамара Глоба составила гороскоп для знаков зодиака, которых ждет успех в мае 2019 года. Данный прогноз содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в российском сегменте интернета.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова помирилась со своей мамой

Балерина Анастасия Волочкова помирилась со своей мамой

Поклонники балерины Анастасии Волочковой радуются, что она помирилась со своей мамой. Ранее у артистки и Тамары Владимировны возникли серьезные разногласия, вследствие чего они перестали общаться.

//В мире

Источник в Пентагоне назвал сроки вывода американских военных с Окинавы

Источник в Пентагоне назвал сроки вывода американских военных с Окинавы

Сегодня власти США сообщили, сколько займет процесс перевода американского военного контингента из японской префектуры Окинава на остров Гуам. Данную информацию предоставил источник в Пентагоне.

//Общество

В Ноябрьске жителей возмутил праздничный «пивной танк»

В Ноябрьске жителей возмутил праздничный «пивной танк»

В Ноябрьске жители города бурно отреагировали на то, как в одном из местных магазинов украсили стенд в честь приближающегося Дня Победы. Людям не понравился «пивной танк».

//Политика

Россия меняет дипломатических "коней"

Россия меняет дипломатических "коней"

Как стало известно «Аргументам недели», в ближайшее время может значительно поменяться российский дипломатический состав в странах НАТО. По словам источников, это «плановая ротация на «угрожаемых направлениях».

//В мире

Квартира в Крыму и вилла в Италии. В Сети обсуждают тайную недвижимость президента Зеленского

Квартира в Крыму и вилла в Италии. В Сети обсуждают тайную недвижимость президента Зеленского

В Сети обсуждают 3-комнатный пентхаус украинского президента Владимира Зеленского в российской Ялте. VIP-апартаменты в ЖК «Император» возле Ливадийского дворца куплена за 163 тысячи долларов

//Общество

«Фиктивные» консультанты, закрытие русских школ, ложь «русского» мэра Риги

«Фиктивные» консультанты, закрытие русских школ, ложь «русского» мэра Риги

Скандал с отстранением с поста мэра Риги Нила Ушакова набирает обороты: «утечка» нескольких миллионов в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме», «фиктивные» консультанты, которые кормились от Рижской думы или от партии «Согласие», закрытие русских школ, к которым причастен Ушаков.

//Новости МирТесен

//Общество

3 мая Санкт-Петербург накрыл снегопад

3 мая Санкт-Петербург накрыл снегопад

В пятницу, 3 мая, Санкт-Петербург накрыл снегопад. Пользователи социальных сетей сегодня делятся на своих страничках фотографиями и видеозаписями, на которых можно увидеть крупные хлопья снега.

//Происшествия

В сети появились снимки воздушного шара, на котором ребенка едва не унесло в Черное море

В сети появились снимки воздушного шара, на котором ребенка едва не унесло в Черное море

Днем в пятницу, 3 мая, в сети появились фотографии воздушного шара, на котором 12-летнего ребенка едва не унесло в Черное море. Ранее сегодня сообщалось, что инцидент произошел в Феодосии.

//Происшествия

Злоумышленники осквернили могилу Ирины Макаровой

Злоумышленники осквернили могилу Ирины Макаровой

Станислав Садальский рассказал, что на Ваганьковском кладбище осквернили могилу Ирины Макаровой. Он рассказал, что в прошлом году дочь актрисы Ольга установила новый памятник с мозаичными маками и фигуркой кошки.

//Происшествия

В одной из квартир Санкт-Петербурга дети живут в антисанитарных условиях

В одной из квартир Санкт-Петербурга дети живут в антисанитарных условиях

Накануне стало известно, что в одной из квартир Санкт-Петербурга были найдены "дети-маугли". Согласно последней информации источников, несовершеннолетние содержатся в антисанитарных условиях.

//Шоу-бизнес

Второй брак и пятеро детей британского сердцееда Джуд Лоу. Актер женился втайне ото всех

Второй брак и пятеро детей британского сердцееда Джуд Лоу. Актер женился втайне ото всех

Британский сердцеед Джуд Лоу втайне ото всех женился на 32-летней Филлипе Коэн. О помолвке пара объявила в феврале, и ожидалось масштабное торжество во Франции, но влюбленные решили иначе

//Общество

В воскресенье на Москву обрушится гроза

В воскресенье на Москву обрушится гроза

В грядущее воскресенье, 5 мая, на Москву обрушится гроза. Соответствующую информацию предоставили в пятницу метеорологи, отметив, что в последний день недели температура воздуха в столице поднимется.

//В мире

Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России

Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России

Бывший израильский разведчик Яков Кедми рассказал, какие действия предпримет Россия в случае ракетного нападения НАТО на страну. По данному вопросу эксперт высказался на видео, размещенном в сети.

//Общество

Спасатели рассказали, как правильно тушить травяной пожар

Спасатели рассказали, как правильно тушить травяной пожар

В МЧС России рассказали, как правильно тушить травяной пожар. Согласно последней информации специалистов, дым от горения травы очень едкий – он может быть крайне опасным для здоровья и жизни человека.

//Здоровье

Спортсменка рассказала, о каких продуктах женщинам лучше забыть

Спортсменка рассказала, о каких продуктах женщинам лучше забыть

Спортсменка Валерия Бабченко поделилась, какие же продукты сильнее всего влияют на внешний вид женщин. Она порекомендовала пересмотреть свой рацион, чтобы дольше сохранять свою естественную красоту.

//Экономика

Курц: Австрия поддерживает реализацию проекта "Северный поток - 2"

Курц: Австрия поддерживает реализацию проекта "Северный поток - 2"

Австрийский канцлер Себастьян Курц в пятницу, 3 мая, заявил, что его страна поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2" и считает его основой своей энергетической безопасности.

//В мире

В Китае торнадо перевернул батут с детьми, двое погибших

В Китае торнадо перевернул батут с детьми, двое погибших

В уезде Лайюань северной китайской провинции Хэбэй торнадо перевернул надувной батут с детьми. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли двое детей.

//Шоу-бизнес

В Сеть попало видео, где Вера Брежнева и Надя Дорофеева устроили откровенные танцы на столе

В Сеть попало видео, где Вера Брежнева и Надя Дорофеева устроили откровенные танцы на столе

Скромница Вера Брежнева и украинская певица и блогер Надя Дорофеева отличились на модной вечеринке в Киеве. Она устроили зажигательные танцы на столе и эротический батл снимали многочисленные гости праздника

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Вассерман раскрыл предполагаемую дальнейшую судьбу народных республик Донбасса
2

Снайпер ополчения уничтожил солдата из «Королевской бригады» ВСУ под Донецком
3

Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России
4

"Полетел подальше от вранья и фальши", - сообщил Евгений Петросян
5

"Моя жизнь разрушилась", девушка подала в суд на лотерею, в которой выиграла миллион

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры