Экс-разведчик спрогнозировал ответ Москвы в случае ракетного удара НАТО по России
3 мая 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший израильский разведчик Яков Кедми рассказал, какие действия предпримет Российская Федерация в случае ракетного нападения Североатлантического альянса на страну. По данному вопросу эксперт высказался на видео, размещенном на YouTube-канале Iton-TV.
Согласно прогнозу Кедми, еще до того момента, когда ракеты НАТО «появятся на территории России», Москва атакует американские стратегические объекты, расположенные в Соединенных Штатах. Также под огнем окажутся стратегические и командные пункты в Европе, отметил экс-разведчик.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере выложили материал, в котором перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о приближении Третьей мировой войны.