В Китае торнадо перевернул батут с детьми, двое погибших

В уезде Лайюань северной китайской провинции Хэбэй торнадо перевернул надувной батут с детьми. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли двое детей.

Происшествие, в ходе которого пострадали девять несовершеннолетних, случилось накануне на площади Цзюмаюань. Как отмечает издание Beijing Youth Daily, один ребенок скончался на месте, а второй умер чуть позже в больнице.

Очевидцы сообщили, что батут в форме надувного замка был подхвачен мощным порывом ветра. Люди, которые находились на площади, пытались перевернуть конструкцию и спасти детей, однако без помощи спасателей справиться не смогли. По факту случившегося проводится расследование.