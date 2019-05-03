Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина, призвавшего граждан выйти на улицы с портретами украинцев, пострадавших во время репрессий.

Климкин ранее предложил такой украинский "ответ" на акцию "Бессмертный полк".

Цеков в беседе с RT отметил, что ему это предложение кажется странным. Политик добавил, что есть даты, посвященные массовым репрессиям, а репрессированных людей гораздо больше, чем считает министр иностранных дел Украины.

По мнению Сергея Цекова, 9 мая должно быть памятной датой и для Украины, поскольку в этот день на украинской территории наступил мир. Он также подчеркнул неоценимый вклад народа Украины в Победу над фашистской Германией.