Российский аналитик обозначил условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины
3 мая 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Договоренности о перемирии в Донбассе, заключенные в начале 2015 года в Минске, являются единственным документом, который удерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР от окончательного разрыва с Украиной. Такой точки зрения придерживается российский политолог Алексей Мухин.
Аналитик отметил в разговоре с интернет-изданием «Украина.ру», что в случае отмены или пересмотра минских соглашений ситуация для Киева станет «более сложной». Если договоренности будут имплементированы, то ДНР и ЛНР вернутся в состав украинского государства на правах автономии, добавил Мухин.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог объяснил выгоду США и Великобритании от продолжения боевых действий в Донбассе.