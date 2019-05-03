Российский аналитик обозначил условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Договоренности о перемирии в Донбассе, заключенные в начале 2015 года в Минске, являются единственным документом, который удерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР от окончательного разрыва с Украиной. Такой точки зрения придерживается российский политолог Алексей Мухин.

Аналитик отметил в разговоре с интернет-изданием «Украина.ру», что в случае отмены или пересмотра минских соглашений ситуация для Киева станет «более сложной». Если договоренности будут имплементированы, то ДНР и ЛНР вернутся в состав украинского государства на правах автономии, добавил Мухин.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог объяснил выгоду США и Великобритании от продолжения боевых действий в Донбассе.