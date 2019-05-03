Политолог озвучил выгоду США и Британии от продолжения войны на востоке Украины

Россия выступает против привлечения Соединенных Штатов и Великобритании к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, потому что эти страны заинтересованы в продолжении боевых действий в регионе. Такое заявление сделал отечественный политолог Алексей Мухин.

Как отметил эксперт, на территории Украины в настоящее время «обкатываются новые военные технологии». По словам Мухина, ставшего собеседником издания «Украина.ру», состояние войны крайне выгодно для Вашингтона и Лондона, «которые не несут никакой ответственности, но используют подобную ситуацию для усиления инфраструктуры НАТО в регионе».

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети появилась информация о продвижении киевских силовиков в Луганской области.