"Моя жизнь разрушилась", девушка подала в суд на лотерею, в которой выиграла миллион

17-летняя жительница Шотландии Джейн Парк выиграла в лотерею 1 миллион фунтов стерлингов. Первое, что сделала удачливая девица - потратила крупную сумму на услуги пластических хирургов и практически изменила себя до неузнаваемости, затем она накупила кучу брендовой одежды и приобрела недвижимость.

А вот спустя несколько лет Джейн призналась, что из-за лотереи ее жизнь разрушилась. Она так и не смогла реализовать себя, поскольку несколько лет провела в бесконечных тусовках и вечеринках, и совсем не думала о том, чем будет заниматься в жизни. Она не получила образования и не смогла найти хорошую работу.

Теперь она выставила на продажу свой дорогой особняк, а заодно и подала в суд на организаторов лотереи, обвинив их во всех неудачах своей жизни, пишет Telegram-канал "За кадром".