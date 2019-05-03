В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области

Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области. Об этом сообщил Вячеслав Власенко, командир батальона.

Как написал Власенко в Facebook, в ходе операции, проведенной в минувший четверг в районе села Новозвановка, бойцы ВСУ продвинулись вперед на один километр и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над ополченцами. В бою с противником были ранены трое украинских военных. Их доставили в медучреждение, отметил командир «Донбасса».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Народная милиция самопровозглашенной ДНР уничтожила военных и противотанковый ракетный комплекс ВСУ на подступах к Донецку.