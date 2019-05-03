Литва: боец рижского ОМОНа обратился в суд ЕСПЧ

Приговоренный к пожизненному заключению боец рижского ОМОНа Константин Михайлов обратился в Европейский суд по правам человека.

В ноябре 2007 года правоохранительные органы Латвии на основании европейского ордера на арест, выданного Литвой, задержали гражданина Латвии Константина Михайлова. В Литве он содержался под стражей. Было выяснено, что у Константина Михайлова имеется и российское гражданство.

В чем вина бойца рижского ОМОНа?

Константин Михайлов служил в Особом отряде милиции МВД СССР. С группой коллег, под руководством командира Чеслава Млыника, осознанно убил несших службу работников таможни и полиции Литвы. Данные убийства происходили в приграничном месте Медининкай.

Так постановил суд Литвы.

В 2017 году Верховный суд Литвы оставил в силе решение предыдущих судов, приняв не подлежащее обжалованию постановление о том, что бойня в районе Медининкай была организована в рамках проведения советской политики, направленной на удержание Литвы в составе Советского Союза.

Константин Михайлов приговорен к пожизненному заключению и взысканию 653 000 евро а пользу Литвы.

Как сообщили в пресс-службе правительство Литвы, дело Константином Михайловым передано в суд Страсбурга по правам человека.

Что это значит?

Страсбургский суд должен установить, не нарушаются ли права пожизненно осужденного Михайлова. Суд также должен оценить, имело ли место нарушение Конвенции, когда Михайлов был осужден за преступления против человечности, и что на этапе обжалования обвинения были переквалифицированы из убийства в преступления против человечности.

Дело за Страсбургским судом.