В МИД РФ прокомментировали смену российского посла в Минске

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал смену посла страны в Минске. По его мнению, данный шаг является нормальным в дипломатической практике.

Карасин выступает категорически против того, чтобы интерпретировать смену посла как некий кризис, передает утром в пятницу, 3 мая, РИА "Новости"

Дипломат заметил, что отношения между РФ и Белоруссией являются союзническими и имеют характер стратегического партнерства. Григорий Карасин подчеркнул, что и Москва и Минск размышляют над возможностями развития связей, вследствие чего следует с оптимизмом смотреть на будущее отношений двух стран.