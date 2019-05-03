На Украине придумали новый способ призыва в армию

В Верховной раде представили законопроект, благодаря которому можно будет доукомплектовать армию без объявления общей мобилизации. Для этого депутаты предложили новое понятие – «особый период».

Во время объявления «особого периода» резервисты будут служить до полугода, при этом общий срок службы будет не более 18 месяцев. При этом он может оказаться продлён ещё на полгода при соответствующем указе президента страны, передаёт РИА Новости.

Депутаты предложили дополнить УК Украины статьёй, предусматривающей наказание за уклонение от службы во время «особого периода». Уклонистов могут оштрафовать на серьезную сумму или даже лишить свободы сроком до пяти лет.

Новый законопроект обещает освобождение от службы в «особый период» по состоянию здоровья, при служебном несоответствии, выходе на пенсию по выслуги лет и некоторым другим причинам. Тем же, кто отправится на службу, сулят отпускные льготы, соцгарантии и даже обеспечение семьи жильём.