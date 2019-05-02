Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
2 мая 2019, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Никто из наших военнослужащих не пострадал. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин рассказал, что все обстрелы были отражены, объекты авиабазы Хмеймим не повреждены.
По его словам, попытку обстрелов российской авиабазы предприняли боевики, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика, - передает РИА Новости.
Купчишин ранее привел данные о том, что террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу с использованием реактивных систем залпового огня и дронов.