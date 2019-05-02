В Одессе в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов прошли траурные мероприятия. Одесситы почтили память жертв трагедии минутой молчания. На ограде возле Дома профсоюзов установлены венки и фотографии. Участники акции запустили в небо чёрные шары.

В Москве на Суворовской площади прошел митинг в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года.

В МИД России 2 мая напомнили: "Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 г., когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей". "Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота", - говорится в сообщении МИД России.

Российские дипломаты выразили надежду, "что на Украине все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 г., по итогам которого все причастные к ним лица понесут, наконец, заслуженное наказание".