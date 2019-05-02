"Порошенко в новой обертке", - говорят в сети об ответе Зеленского Путину

Пользователи социальных сетей считают, что победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский совершенно не лучше своего предшественника Петра Порошенко по отношению к России.

Зеленский: Россию и Украину объединяет только граница

Напомним, президент РФ Владимир Путин поприветствовал заявление Владимира Зеленского о готовности выдавать паспорта жителям России. Российский лидер отметил, что украинцы и русские – один народ, который только выиграет от общего гражданства.

Но Зеленский возразил Путину. По его мнению, отношения между Россией и Украиной невозможно считать братскими, а из общего у двух народов осталась только государственная граница.

Заявление Зеленского вызвало широкий общественный резонанс, - передает РИА Новости. "А про язык забыл? Кто б смотрел 95 квартал будь он весь на мове?" - напомнили украинскому шоумену, который после выборов ищет персонального учителя украинского языка. "Украинцы поменяли шило на мыло", "Порошенко в новой обертке. Бедные украинцы, еще пять лет безнадеги",

"Что-то я все меньше вижу разницу между ним и Порошенко", "Второй пошел, мантры те же. А как же общие родственники, общая победа? У нормальных людей есть, а у вас нет", - считают пользователи сети.