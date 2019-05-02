Лавров заявил о действиях России при угрозе военной интервенции США в Венесуэлу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия намерена создать группу стран по противодействию планам военной интервенции Соединенных Штатов Америки в Венесуэлу.

Такая группа, по словам главы российского МИД, формируется в Организации Объединенных Наций (ООН).

Глава российского дипломатии убежден, что группа по противодействию планам военной интервенции США в Венесуэлу получит серьезную поддержку в ООН, чтобы защитить основополагающие нормы и принципы международного права, записанные в Уставе организации, - передает РИА Новости. Лавров подчеркнул, что позиции России и США по кризису в Внесуэле несовместимы, но Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

Лавров ранее в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил ситуацию в Венесуэле и предупредил его, что продолжение агрессивных действий принесёт негативные последствия.