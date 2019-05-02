Города в океане - мечта тех, кто устал от диктатуры государств

В начале текущего года был создан и спущен на воду первый искусственный город. Его заказал для себя известный американский миллиардер Чэд Элвартовски. Таким образом богач хотел избавиться от правительственного контроля и постоянных ограничений.



Ввиду того, что искусственное сооружение было расположено неподалеку от Таиланда, местные власти этим особо заинтересовались. Несмотря на то, что систед находился в нейтральных водах, за ним начал вести контроль полицейский вертолёт. Понимая возможное развитие событий по негативному сценарию, Элвартовски успел скрыться. На это строительство серии островов, свободных от государственной диктатуры, видимо, закончилось.



Уединение людей имеет множество примеров за всю историю человечества. Как правило, по больше части оно носило духовный характер. Ярко демонстрирует это известная семья старообрядцев Лыковых, укрывшихся от человечества в таёжной глубинке. Так же, как и Лыковы американец Кристофер Маккэндлесс уединился в лесах Аляски, однако через несколько месяцев скончался от отравления несъедобными ягодами. Инженер Джорджио Роза в 1967 году построил плавучее государство близ берегов Италии, провозгласил независимость и конституционный порядок на своей территории. Через определённое время полиция арестовала «независимого» гражданина, а строение было взорвано.



В наши дни концепцию систединга отстаивает и развивает научно-исследовательский центр — The Seasteading Institute (TSI), учрежденный в 2008 году и финансируемый одним из отцов PayPal’a Питером Тилем. Но самая большая проблема городов в океане - противостояние природным стихиям.



