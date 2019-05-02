Бойцы ДНР уничтожили военных и ракетный комплекс ВСУ на подступах к Донецку

Бойцы ДНР пресекли попытку Вооруженных сил Украины обстрелять из противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» поселок Спартак, расположенный на окраине Донецка. Об этом сообщил Даниил Безсонов, спикер Народной милиции непризнанного государства.

Выступая на брифинге для журналистов, Безсонов рассказал, что применить против Спартака ПТРК под прикрытием минометов и стрелкового оружия намеревались военные из 57-й бригады ВСУ. Бойцы Народной милиции уничтожили комплекс. Также были ликвидированы двое украинских силовиков.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлены снайперы ДНР.