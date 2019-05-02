Грузинская оппозиция пригрозила импичментом президенту Саломе Зурабишвили из-за военных баз США

Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава предположила, что грузинскому президенту Саломе Зурабишвили грозит импичмент из-за позиции по военным американским базам.

Президент Грузии считает строительство военной базы США в стране нецелесообразным

Саломе Зурабишвили высказала мнение о нецелесообразности строительства военной базы США в Грузии. Она убеждена, что США не готовы иметь в Грузии базу, которая привлечет внимание не только российских властей, но также террористических движений.

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны.

В оппозиционных партиях "Европейская Грузия" (ЕГ) и "Единое национальное движение" (ЕНД), имеющих в общей сложности 27 из 150 мест в грузинском парламенте, считают, что эти заявления главы Грузии могут нанести урон стране. В ЕНД убеждены, что Зурабишвили занимается распространением "российской пропаганды", и выразили уверенность в том, что ей в итоге будет объявлен импичмент.