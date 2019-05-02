Кто предал Джулиана Ассанжа?

Джулиана Ассанжа называли «могильщиком всех разведок мира». Ни одному Штирлицу и Джеймсу Бонду не удавалось раздобыть столько секретных материалов. Особенно сильно он навредил США. «Никогда ещё в истории сверхдержава не выпускала из-под контроля такое гигантское количество столь секретной информации!»



Во время президентской кампании Дональд Трамп не раз восхищался детищем Джулиана. Ведь

на сайте WikiLeaks появился убийственный компромат на Хиллари Клинтон. Это, как считают демократы, помогло республиканцу выиграть выборы. Но в апреле этого года, узнав об аресте в Лондоне знаменитого хакера, Трамп сделал удивлённое лицо. Мол, знать не знаю никакого Ассанжа и впервые слышу проего сайт.



Ещё подлее повёл себя президент Эквадора. Ленин Морено сдал беглеца за 4 млрд долларов. Именно такой заём предоставил МВФ его стране незадолго до выдачи Ассанжа. Чтобы хоть как-то оправдать своё гнусное предательство, Ленин обвинил Ассанжа во всех смертных грехах. Морено сказал в ходе своего выступления в Вашингтоне, что гость его посольства в Лондоне занимался шпионажем. Мол, Джулиан Ассанж несколько раз за последние годы встречался с различными хакерами.



А между тем создатель интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что секретные

документы, публикацию которых начал сайт, «пока никто толком не изучил». По словам Ассанжа, «мы только слегка поскреблись по поверхности». «Даже если читать по одному тому этих документов в день, понадобится семь лет».



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