ДНР показала на видео «вселяющих страх» в военных ВСУ снайперов армии республики

Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала видео, на котором запечатлены снайперы армии республики. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube-канале ведомства.

Авторы видео отметили, что мастерство снайперов ДНР «уже давно вселяет страх» в военнослужащих Вооруженных сил Украины. Бойцы ВСУ отказываются от выполнения диверсионных задач и стараются не высовывать головы из окопов после распространения слухов о появлении стрелков на линии фронта, утверждается в ролике.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, какое будущее, вероятнее всего, ждет находящиеся в состоянии военного конфликта с Украиной республики Донбасса.