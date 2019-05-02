Россия оказала рекордную по своим объёмам гуманитарную помощь КНДР

Россия за этот год пожертвовала наибольшую сумму на гуманитарную помощь Северной Корее. Среди всех стран, которые отправляли деньги на закупки в КНДР через ООН, Россия оказалась на первом месте.

Россия за этот год предоставила 54% от общей суммы, собранной на гуманитарную помощь Северной Корее. Такие цифры указали в опубликованных Управлением координации гуманитарных вопросов ООН данных, передаёт «Российская газета».

Согласно приведенной статистике, среди других стран финансово Северную Корею поддержали Швеция, Швейцария, Канада, Франция и Ирландия.