Россия оказала рекордную по своим объёмам гуманитарную помощь КНДР
2 мая 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Россия за этот год пожертвовала наибольшую сумму на гуманитарную помощь Северной Корее. Среди всех стран, которые отправляли деньги на закупки в КНДР через ООН, Россия оказалась на первом месте.
Россия за этот год предоставила 54% от общей суммы, собранной на гуманитарную помощь Северной Корее. Такие цифры указали в опубликованных Управлением координации гуманитарных вопросов ООН данных, передаёт «Российская газета».
Согласно приведенной статистике, среди других стран финансово Северную Корею поддержали Швеция, Швейцария, Канада, Франция и Ирландия.