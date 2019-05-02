Барак Обама снимет сериал про Дональда Трампа

Продюсерская компания 44-го президента Соединённых Штатов Барака Обамы заявила о намерении снять сериал о приходе к власти Дональда Трампа и о работе его администрации.

Сериал планируется снять по книге Майкла Льюиса «Пятый риск», где рассказывается о начале работы Трампа в качестве президента Америки, а также о его назначениях в администрацию страны, передаёт РИА Новости.

«Мы создали Higher Ground, чтобы использовать всю силу того, как рассказывать истории… Касаясь вопросов расы и класса, демократии и гражданских прав, а также многого другого, мы верим, что каждое из этих произведений будет не только развлекать, но и просвещать, связывать и вдохновлять всех нас», - рассказал о проекте Барак Обама.