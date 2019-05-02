Пушков призвал Зеленского наказать виновных в трагедии в Одессе

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что все слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о воссоединении государства останутся ложью, если он не поймает виновных в пожаре, который произошёл в Доме профсоюзов в Одессе, и не посадит их за решётку.

Экс-депутат Рады призвал Зеленского встать на колени не для "красивого кадра"

"2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе под пение гимна Украины были сожжены и застрелены более 40 человек. Все заявления Зеленского о достоинстве и чести, "правах и свободах" на Украине останутся лицемерием и ложью, если он не отдаст под суд подлинных виновных в одесской бойне", - высказался сенатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Рады Алексей Журавко призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского встать на колени перед Домом профсоюзов в Одессе и покаяться за содеянное Петром Порошенко.