Единственный шанс Украины «выжить как целому государству» заключается в развитии отношений с Российской Федерацией. Такое мнение, выступая в телевизионном эфире, озвучил политолог Араик Степанян.

Эксперт, ставший участником одной из программ канала «Россия-1», предрек, что в случае дальнейшего отдаления Киева от Москвы бывшую советскую республику «растерзают» соседи. В числе стран, которые могут забрать себе украинские территории, Степанян назвал Венгрию, Румынию и Польшу. «Поэтому единственный ваш шанс выжить как целому государству – это быть ближе к России», - предупредил киевские власти политолог.

Ранее в четверг сообщалось, что журналист Владимир Скачко рассказал о срыве Москвой планов Запада по развязыванию войны между Украиной и РФ.