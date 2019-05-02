Снайпер ополчения уничтожил солдата из «Королевской бригады» ВСУ под Донецком

Под Донецком от пули снайпера ополчения погиб военнослужащий 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени короля Даниила. Об этом сообщается в посте, размещенном на странице соединения в социальной сети Facebook.

В информации говорится, что 30 апреля противник открыл снайперский огонь по позициям ВСУ в районе города Марьинка. Одна из пуль попала в солдата «Королевской бригады» Владимира Куцика. Ранение, которое получил военный, оказалось несовместимым с жизнью.

На востоке Украины с весны 2014 года продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и подконтрольными Киеву силовиками. Ранее в четверг сообщалось, что российский профессор Александр Запесоцкий выявил предвестник скорого завершения войны.