Снайпер ополчения уничтожил солдата из «Королевской бригады» ВСУ под Донецком
2 мая 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]
Под Донецком от пули снайпера ополчения погиб военнослужащий 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени короля Даниила. Об этом сообщается в посте, размещенном на странице соединения в социальной сети Facebook.
В информации говорится, что 30 апреля противник открыл снайперский огонь по позициям ВСУ в районе города Марьинка. Одна из пуль попала в солдата «Королевской бригады» Владимира Куцика. Ранение, которое получил военный, оказалось несовместимым с жизнью.
На востоке Украины с весны 2014 года продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и подконтрольными Киеву силовиками. Ранее в четверг сообщалось, что российский профессор Александр Запесоцкий выявил предвестник скорого завершения войны.