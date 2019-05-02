Два города в Украине из-за долгов остались без горячей воды

С 1 мая в украинских городах Ровно и Чернигов прекратили подачу горячей воды из-за задолженностей потребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Как сообщает источник, компания, которая занимается теплоснабжением города Ровно, объясняет это ухудшением состояния экономической ситуации в Украине и резким повышением цен " Нафтогазом" на 15 % для подобных предприятий.

Причина отключения горячей воды в Чернигове не уточняется, но известно, что без воды остались более четырёхсот жилых многоквартирных домов.