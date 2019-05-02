Мадуро объявил о составлении плана, который всё изменит

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности правительства принять новый план действий, который будет направлен на исправление ошибок и улучшение ситуации в Республике. По словам главы государства, в ближайшее время состоится диалог с народным ветвями власти.

"В субботу и в воскресенье я объявляю великий национальный день диалога, действий и предложений всех ветвей народной власти, чтобы они сказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что нужно изменить. Хочу принять план, чтобы изменить все, чтобы улучшить все, чтобы исправить ошибки", - отметил Мадуро, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, передаёт РИА Новости.

Венесуэльский лидер добавил, что можно надеяться на Бога, но план позволит поменяться и исправиться.

Мадуро попросил Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, Единую социалистическую партию Венесуэлы и объединение "Великий патриотический полюс" организовать специальную сессию, где будут разработаны и оговорены все предложения, чтобы можно было их принять и обсудить с 4 по 5 мая во время специального диалога.