У Белоруссии остался последний шанс на интеграцию с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл на саммите в Китае часть запланированных переговоров и выступлений и внезапно, до запланированного окончания визита, 26 апреля покинул Пекин. Вместо него белорусскую делегацию на саммите остался представлять заместитель главы Администрации президента Николай Снопков.



Такие внезапные перемены в настроении замечены у белорусского лидера не единожды. Так, в прошлом году в Сочи Лукашенко также на день раньше прервал свой визит в Россию и отказался от части запланированных мероприятий. С чем этом может быть связано?



Некоторые политические аналитики считают, что Белоруссии дан последний шанс на интеграцию. Российский президент Путин выполнил пожелания своего белорусского коллеги убрать из страны посла Михаила Бабича. На днях ему на смену пришёл Дмитрий Мезенцев. Бабичев раздражал Лукашенко своими резкими заявлениями, подсчётами реальных размеров экономической помощи, которую Россия оказывает Белоруссии, а также борьбой с теневым импортом из Белоруссии в Россию санкционных европейских товаров. Бабич также раздражал Лукашенко своей, мягко говоря, недипломатической активностью - он посещал совхозы и предприятия страны, проводил встречи с лидерами оппозиции, явно показывая первому лицу, что России есть с кем договариваться в Минске, если батька упрётся. После смены посла России в Белоруссии политологи заговорили о том, что Лукашенко предложен пост премьер-министра объединённого союзного государства. Для Александра Григорьевича это означает расставание с абсолютной властью в Белоруссии, потерей контроля над предприятиями страны. Поэтому он и настаивает на паритетном соотношении России и Белоруссии в союзном государстве, 50 на 50, в том числе и в эмиссии валюты. На что российская сторона никогда не согласится. Таким образом Лукашенко говорит, мы не отказываемся от интеграции, но вы же сами не хотите равноправия, не учитывая, что экономики двух стран не равнозначны.



Китай также занимает в белорусской экономике немаловажное место, целые технополисы в стране собирают китайские автомобили и переваливают через Минск в Европу китайские товары. Это огромный товарооборот. Поэтому демарш Лукашенко на китайском саммите не логичен с точки зрения здравого смысла и выгоды. Китайцы не прощают такого к себе отношения. Поэтому злые языки заговорили о состоянии здоровья Александра Григорьевича. Со ссылкой на минские источники просачивается информация о том, что у батьки уже было два тщательно скрываемых инфаркта, а кардиологи знают, что третий инфаркт смертелен. Также циркулируют слухи о том, что у него было две попытки суицида - один ещё в бытность тюремным надзирателем (был такой короткий период в его жизни), второй уже когда он был президентом, из петли его вытащил охранник. Пока эти досужие слухи не будут опровергнуты лично фигурантом объяснением, почему он по-английски покидает важные международные мероприятия, гадания на кофейной гуще так и будут продолжаться. Но в любом случае мяч на стороне Лукашенко, которому до 2024 году нужно либо влиться вместе со своей страной в Россию, либо потерять благосклонность Москвы. На этот счёт Кремль наверняка прорабатывает другие варианты повторения крымской весны.



